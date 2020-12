Neymar-Messi solo a Parigi: il brasiliano fuori dai piani dei due favoriti alla presidenza del Barça

Neymar sì o Neymar no? Non solo a Parigi, le ultime dichiarazioni del campione brasiliano hanno riacceso l'eterno dibattito anche a Barcellona. Se è vero che oggi il Barça non ha affatto la liquidità economica necessaria per riportare a "casa" il suo figliol prodigo (per questo è più probabile leggere le parole di Neymar in direzione PSG), neanche i due grandi favoriti alla presidenza del club blaugrana ultimamente si sono espressi a favore del suo ritorno. Tutt'altro.

Ad avvertire per primo l'ambiente sulle sue volontà in sede di acquisti è stato Victor Font, che a metà novembre ha esplicitamente depennato la voce Neymar dalla sua lista della spesa: "Non fa parte del progetto che abbiamo in mente per il nostro Barcellona. Se saremo noi a guidare il club, non ci punteremo sia per ragioni economiche sia per ragioni istituzionali. Neymar ci ha abbandonati, non dimentichiamocelo".

Dichiarazioni alle quali il suo principale concorrente, Joan Laporta, oggi ha dato una certa continuità evitando di commentare il possibile ritorno di Neymar al Barcellona: "Non voglio destabilizzare la squadra, non starò al gioco". L'ex presidente, fresco candidato alla presidenza per il dopo-Bartomeu, si è concentrato piuttosto sul futuro della Pulga: "Ho avuto contatti con Leo, so che mi apprezza e ci rispettiamo, ma non abbiamo parlato del rinnovo. Ho bisogno di diventare presidente per realizzare la proposta che posso fare. Messi ti garantisce di aspirare a poter vincere tutto e io voglio che resti al Barça. Spero che possa aspettare e ascoltare la proposta del nuovo presidente del Barcellona".

Oltre all'impossibilità finanziaria, almeno fino ad ora, di pagare il cartellino di proprietà del Paris Saint-Germain, sognare il tandem Messi-Neymar a Barcellona oggi appare dunque molto difficile, se non impossibile, anche per strategie di mercato. Chiarissima quella di Font, ancora incerta quella di Laporta.