"Oggi è il giorno": Carlos Valderrama taglia a zero i capelli, il video diventa virale

Carlos Valderrama ha sorpreso tutti con un video davvero particolare. L'ex fuoriclasse colombiano, diventato un'icona non solo per le sue qualità tecniche ma anche per l'inconfondibile chioma riccia e bionda che lo ha accompagnato per tutta la carriera, ha deciso di dire addio al suo storico look. L'ex numero 10 della Colombia ha condiviso sui propri profili social un filmato dal titolo emblematico: "Gente, oggi è il giorno", accompagnato dall'hashtag #TodoBienTodoBien. Nelle immagini è la moglie, Elvira Redondo, a impugnare il rasoio e a tagliargli completamente i capelli. Al termine del filmato, scherzando, lo ribattezza "il Valderrama calvo", mostrando il risultato della trasformazione.

La nuova immagine dell'ex centrocampista, protagonista di tre Mondiali con la Colombia (Italia 1990, Stati Uniti 1994 e Francia 1998), è diventata immediatamente virale; la sua celebre capigliatura era infatti parte integrante della sua identità e lo scorso aprile Valderrama aveva raccontato di aver rifiutato un'offerta da 2 milioni di dollari ricevuta prima del Mondiale del 1994 per tagliarsi i capelli. "La mia vita la decido io. Ho sempre giocato così. Io rispondo della mia storia. La mia storia è la mia", aveva dichiarato, spiegando come quella chioma rappresentasse molto più di un semplice dettaglio estetico.

Al momento il Pibe non ha spiegato le ragioni della scelta, lasciando aperti i dubbi tra una decisione personale e un'eventuale iniziativa promozionale. Resta però la fine di uno dei simboli più riconoscibili del calcio mondiale.