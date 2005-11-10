Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Video

"Oggi è il giorno": Carlos Valderrama taglia a zero i capelli, il video diventa virale

Video
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 17:56Calcio estero
14.10.2026 17:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Alessio Alaimo

Carlos Valderrama ha sorpreso tutti con un video davvero particolare. L'ex fuoriclasse colombiano, diventato un'icona non solo per le sue qualità tecniche ma anche per l'inconfondibile chioma riccia e bionda che lo ha accompagnato per tutta la carriera, ha deciso di dire addio al suo storico look. L'ex numero 10 della Colombia ha condiviso sui propri profili social un filmato dal titolo emblematico: "Gente, oggi è il giorno", accompagnato dall'hashtag #TodoBienTodoBien. Nelle immagini è la moglie, Elvira Redondo, a impugnare il rasoio e a tagliargli completamente i capelli. Al termine del filmato, scherzando, lo ribattezza "il Valderrama calvo", mostrando il risultato della trasformazione.

La nuova immagine dell'ex centrocampista, protagonista di tre Mondiali con la Colombia (Italia 1990, Stati Uniti 1994 e Francia 1998), è diventata immediatamente virale; la sua celebre capigliatura era infatti parte integrante della sua identità e lo scorso aprile Valderrama aveva raccontato di aver rifiutato un'offerta da 2 milioni di dollari ricevuta prima del Mondiale del 1994 per tagliarsi i capelli. "La mia vita la decido io. Ho sempre giocato così. Io rispondo della mia storia. La mia storia è la mia", aveva dichiarato, spiegando come quella chioma rappresentasse molto più di un semplice dettaglio estetico.

Al momento il Pibe non ha spiegato le ragioni della scelta, lasciando aperti i dubbi tra una decisione personale e un'eventuale iniziativa promozionale. Resta però la fine di uno dei simboli più riconoscibili del calcio mondiale.

Articoli correlati

Immagine news 1
Il retroscena di Valderrama: "Nel '94 mi offrirono 2 milioni di dollari per tagliare i capelli"
Immagine news 2
Carlos Valderrama, icona pop del calcio mondiale e colombiano

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
17:56 Calcio esteroVideo
Video"Oggi è il giorno": Carlos Valderrama taglia a zero i capelli, il video diventa virale
Immagine news 2
17:38 Calcio estero
LASK-Liverpool, le formazioni ufficiali: Iraola schiera Nyoni e Koumas dal primo minuto
Immagine news 3
17:27 Calcio esteroUfficiale
UfficialeRiyad Mahrez riparte dal Qatar: l'ex Manchester City ha firmato con l'Al Shamal
Immagine news 4
16:12 Calcio estero
Karetsas come Bellingham e Dembelé: il Dortmund vuole venderlo a 100 milioni di euro
Immagine news 5
15:41 Calcio estero
L'acquisto più caro del Leverkusen può lasciare la Germania: 3 club di Premier su Tillman
Immagine news 6
15:26 Calcio estero
Bjelica torna in panchina: il Samsunspor annuncia l'accordo raggiunto con il croato
Immagine news 7
14:56 Calcio estero
Man United, Andrey Santos: "Crediamo in Carrick e in noi. Dobbiamo lavorare"
Immagine news 8
14:28 Calcio esteroTMW
TMWCelta Vigo, Giraldez: "La Juve è una delle favorite per vincere l'Europa League"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Oggi Como e Roma in Champions: Fabregas cambia portiere, Dybala c'è. Le ultime di formazione
Immagine top news n.1 Milan, ecco il rinnovo di Pavlovic: accordo fino al 30 giugno 2031. Il comunicato
Immagine top news n.2 Per l'Inter di Chivu la Champions è un incubo senza fine: sette ko nelle ultime otto gare in Europa
Immagine top news n.3 Champions compromessa? Inter e Napoli, quanti punti servono per i play-off e le rivali
Immagine top news n.4 Quanto vale Nicolò Tresoldi? No a 35 milioni della Roma. Ora siamo già oltre i 50
Immagine top news n.5 Poteva scegliere 3 club di Serie A e invece… Bernardo Silva desaparecido al Real Madrid
Immagine top news n.6 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.7 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.2 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.3 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.4 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mussa: "Inter, involuzione in Champions. E i motivi sono diversi"
Immagine news Serie A n.2 Paganin sull’Inter: “Troppo superficiale, mai percepita così come contro il Brugge”
Immagine news Serie A n.3 Napoli, De Canio: "Problema mentale, ma è una squadra da rifondare"
Serie A
Immagine box news Serie A Discussione Allegri-De Bruyne in casa Napoli, Pavlovic ha rinnovato: le top news delle 18
Immagine box news Serie A Alex Scott può lasciare il Bournemouth già a gennaio ma il prezzo taglia fuori le italiane
Immagine box news Serie A Como, Douvikas: "Champions qualcosa di speciale. Vogliamo dare i 3 punti ai tifosi"
Immagine box news Serie A Nicola risolve con la Cremonese: c'è il comunicato. Adesso lo aspetta il Venezia
Immagine box news Serie A Feyenoord-Como, le formazioni ufficiali: fuori Butez e anche Douvikas, sorpresa davanti
Immagine box news Serie A Tresoldi e la tripletta a San Siro, il padre: "Sceglierà da solo fra Italia e Germania"
Serie B
Immagine box news Serie B Ascoli, arriva la risoluzione con Menna. Il difensore ora può accordarsi col Teramo
Immagine box news Serie B Pisa, Caracciolo e Petagna recuperano: cresce l'ottimismo per la Cremonese
Immagine box news Serie B Padova, allarme Caprari: escluse fratture, ma il giocatore fatica a camminare
Immagine box news Serie B Palermo, Perin si prepara a riprendersi il posto da titolare
Immagine box news Serie B Ascoli, Acampora: "Guai a sentirsi bravi. La Serie B è molto dura"
Immagine box news Serie B Nasce 'Palermo Insieme', la prima squadra Paralimpica del Palermo FC
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il Latina si impone nel 'derby nerazzurro': 2-0 all'Atalanta U23 nel recupero
Immagine box news Serie C Bari, venerdì l'incontro tra Marino e il Comitato di Garanzia: focus sulla cessione del club
Immagine box news Serie C Ostiamare, Gerbaudo può partire dopo soli tre mesi: su di lui Sarnese e Paganese
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23 in ritardo per dei problemi alle porte. Adesso il fischio d'inizio
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 9 giornate: Giugliano difesa "rivedibile"
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Riccardo Radu della Juventus Next Gen
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio