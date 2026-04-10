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Il retroscena di Valderrama: "Nel '94 mi offrirono 2 milioni di dollari per tagliare i capelli"

Il retroscena di Valderrama: "Nel '94 mi offrirono 2 milioni di dollari per tagliare i capelli"TUTTO mercato WEB
© foto di Alessio Alaimo
Oggi alle 18:27Calcio estero
Michele Pavese

Icona dentro e fuori dal campo, Carlos Valderrama ha costruito la sua leggenda anche grazie a una chioma diventata simbolo globale. Un dettaglio estetico? Tutt’altro. Tanto che il "Pibe" arrivò a rifiutare un’offerta da due milioni di dollari pur di non tagliarla. A rivelarlo è stato lo stesso ex capitano della Nazionale colombiana durante il programma del giornalista Andrés Cantor, raccontando un retroscena legato al Mondiale USA 1994. Una nota marca gli propose una cifra enorme per presentarsi al torneo con un look completamente diverso. La risposta fu immediata e definitiva: "No, neanche per cinque", disse, chiarendo di non aver mai preso in considerazione l’idea.

"Due milioni di dollari", ha ricordato Valderrama. Ma la questione non era economica: "La mia vita la decido io. Rispondo solo alla mia storia", ha spiegato, ribadendo come quella capigliatura rappresentasse identità, personalità e coerenza. Negli anni, quei capelli biondi e voluminosi sono diventati un vero fenomeno culturale. Il 18 luglio 1996, negli Stati Uniti, venne celebrato addirittura il "Valderrama Day", con tifosi e giocatori che indossarono parrucche in suo onore durante una partita di MLS. Un tributo spontaneo che racconta meglio di ogni statistica l’impatto del colombiano.

Non solo calcio: Valderrama ha portato la sua immagine anche al cinema, partecipando al film "Por un puñado de pelos" insieme all’attore Nicolás Vázquez. Nato a Santa Marta nel 1961, ha segnato un'epoca vestendo le maglie di Montpellier e Real Valladolid, e disputando tre Mondiali. Ma, a quanto pare, nessuna offerta al mondo sarebbe bastata per separarlo dalla sua inconfondibile chioma.

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