Video virale, ma non veritiero: Valderrama non si è rasato, dietro c'è solo una pubblicità

Carlos Valderrama ha spiazzato gli appassionati di calcio pubblicando un video in cui sembrava farsi rasare la testa a zero. La sua iconica e folta chioma bionda ha rappresentato per decenni un vero e proprio marchio di fabbrica, e la clip ha scatenato un'immediata ondata di reazioni sul web. In realtà si trattava soltanto di una messa in scena: dopo aver condiviso il primo filmato, l'ex centrocampista colombiano ha pubblicato un secondo video per spiegare di aver indossato una calotta in silicone e di non aver toccato un solo capello, ribadendo di non potersi proprio separare dalla sua celebre capigliatura.

Nel video originale si vedeva la moglie, Elvira Redondo, intenta a portare a termine l'operazione, con l'ex calciatore apparentemente soddisfatto del nuovo look di fronte allo sconcerto dei tifosi colombiani. Valderrama ha poi svelato che l'intera trovata faceva parte di una campagna pubblicitaria per un noto marchio di birra colombiano, confermando che non taglierebbe mai i suoi capelli per nulla al mondo.

Carriera lunghissima e fortunata: i numeri

Carlos Valderrama ha totalizzato 111 presenze e 11 gol con la Nazionale colombiana (1985-1998). A livello di club ha giocato circa 637 partite segnando 58 gol, tra Colombia, Francia, Spagna e MLS.