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Osvaldo festeggia in ospedale con la maglia di Paredes: il Boca è in finale di Sudamericana

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 21:56Calcio estero
21.10.2026 21:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniel Osvaldo ha vissuto una notte speciale da tifoso. L’ex attaccante, grande sostenitore del Boca Juniors, ha seguito dall’ospedale la rimonta della squadra di Rodolfo Arruabarrena contro il Vasco da Gama, che ha permesso agli Xeneize di conquistare la finale di Copa Sudamericana grazie al successo per 3-1 al Maracanã.

L’ex centravanti ha celebrato il traguardo del Boca attraverso i social. In una prima storia ha pubblicato l’immagine di un piccolo pupazzo di Diego Armando Maradona con la maglia del club argentino, accompagnandola con il messaggio: "Gracias D10s". Successivamente si è mostrato di spalle davanti alla televisione mentre guardava la partita, indossando la seconda maglia del Boca con il nome e il numero di Leandro Paredes, autore del gol che ha chiuso la sfida contro il Vasco.

Osvaldo ha un legame particolare con il club di Buenos Aires: arrivò in prestito nel febbraio 2015 dopo l’esperienza in Europa e iniziò la sua avventura con un impatto straordinario, segnando sei gol nelle prime sette partite. In totale con la maglia del Boca ha raccolto 21 presenze e sette reti. La celebrazione arriva in un momento delicato per l’ex attaccante della Nazionale italiana, ricoverato dopo una grave infezione polmonare che lo aveva costretto anche al passaggio in terapia intensiva. Osvaldo aveva raccontato che il problema era nato da un’infezione legata a una carie non curata.

Dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2020 con il Banfield, l’ex giocatore di Roma, Juventus e Inter si è dedicato alla musica con la sua band Barrio Viejo. Ora il suo obiettivo principale è completare il recupero e tornare alla normalità.

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