Osvaldo sorride dopo la terapia intensiva: con il papà spunta una maglia della Roma

Daniel Osvaldo torna a farsi vedere e questa volta con un sorriso che racconta il miglioramento delle sue condizioni. L’ex attaccante ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram direttamente dall’ospedale Bicentenario di Esteban Echeverría, a Monte Grande, dove è ricoverato da oltre due settimane dopo una grave infezione polmonare.

Nello scatto Osvaldo appare sdraiato sul letto e in buone condizioni, accanto al padre Raul. A catturare l’attenzione dei tifosi è stato soprattutto un dettaglio: il genitore indossa una tuta della Roma, club con cui l’ex centravanti ha vissuto una delle parentesi più importanti della sua carriera. Una scelta che ha strappato un sorriso allo stesso Osvaldo, che ha accompagnato la foto con una semplice didascalia: "Daddy romano", con il logo giallorosso ben visibile.

Il lungo recupero dopo il ricovero

Il peggio sembra ormai alle spalle per l’ex giocatore, finito in terapia intensiva a causa di un’infezione partita da una carie trascurata e successivamente estesa ai polmoni. Dopo i primi giorni critici, Osvaldo è stato trasferito in un reparto di terapia intermedia, dove continua a essere monitorato dai medici.

Lo stesso ex attaccante aveva raccontato di aver vissuto momenti difficili, spiegando come il problema dentale avesse provocato una grave complicazione respiratoria. Ora il percorso di recupero procede gradualmente, con controlli e terapie quotidiane.

Legato ancora profondamente all’Italia e alla sua esperienza nel calcio italiano, Osvaldo ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno dai tifosi, in particolare quelli della Roma, squadra con cui ha lasciato un ricordo importante.