Osvaldo fa chiarezza e racconta: "Ho rischiato la vita per una carie. Ora ho smesso di fumare"

Dopo aver attraversato un momento molto delicato per la sua salute, Daniel Osvaldo ha raccontato i dettagli del problema che lo ha costretto al ricovero, spiegando come tutto sia nato da una semplice carie trascurata. L’ex attaccante, intervistato da Infobae, ha spiegato di aver convissuto per diverse settimane con fastidi alla bocca senza dare troppo peso alla situazione e senza rivolgersi subito a un dentista. Una scelta che ha trasformato un problema apparentemente banale in una grave infezione.

"Ho avuto per diverse settimane dei fastidi in bocca, ma non ho dato importanza e non sono andato dal dentista. Quella carie ha provocato il problema di salute che ho avuto", ha raccontato Osvaldo. Quando ha finalmente chiesto aiuto ai medici, la situazione era già diventata grave: l’infezione aveva raggiunto livelli tali da compromettere il polmone destro. I sanitari sono intervenuti rimuovendo il dente interessato e iniziando una terapia per combattere l’infezione: "L’infezione era arrivata al polmone destro e ha messo seriamente a rischio la mia vita", ha spiegato l’ex calciatore, che ha trascorso alcuni giorni in terapia intensiva e successivamente in terapia intermedia.

Osvaldo ha poi raccontato che i medici gli hanno spiegato come il suo fisico lo abbia aiutato a superare quel momento difficile: "Mi hanno detto che il mio fisico mi ha aiutato a combattere l’infezione". Ora le sue condizioni sono in miglioramento ma l’esperienza gli ha lasciato una consapevolezza importante, tanto da spingerlo a modificare il proprio stile di vita: "Non sto fumando da due settimane, non penso di fumare mai più", ha confessato Osvaldo, deciso a lasciarsi alle spalle un periodo complicato e a dedicarsi maggiormente alla propria salute.