Papera Donnarumma e non solo, difesa City sotto accusa. Maresca: "Gol evitabili"

La partita di Gigio Donnarumma contro l'Aston Villa è iniziata con un gol preso sul suo palo, ma per una gran botta da pochi passi da parte di Nicolas Jackson, che è entrato in area superando troppo facilmente Guehi. Per il capitano azzurro il pomeriggio è stato amaro soprattutto per l'errore evidente in occasione del raddoppio dello stesso Nicolas Jackson nel corso del secondo tempo: tiro di prima intenzione e rasoterra entrando in area, l'ex Milan si fa scivolare la sfera.

Lo stesso Donnarumma in queste ore successive al match sta subendo qualche critica da parte della stampa inglese, ma nel mirino non c'è solo lui: anche lo stesso Guehi e la difesa del City in generale sono al centro delle discussioni per i troppi gol presi fino a qui.

Le parole di Maresca sulla difesa

Alla domanda se i due gol subiti fossero evitabili, l'allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, ha risposto ai microfoni di TNT Sports: "Assolutamente, entrambi. A volte devi essere un po' più fortunato perché abbiamo concesso solo quelle due possibilità, ma abbiamo creato molte possibilità. Abbiamo giocato la maggior parte della partita nella loro area, ma devi essere cinico ed evitare errori come i due gol che abbiamo subito".