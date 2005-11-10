Premier League, Milenkovic condanna il Nottingham Forest al pari: Enciso-gol per l'Ipswich

Non basta creare tanto al Nottingham Forest, fermato sull'1-1 in trasferta dall'Ipswich al termine di una partita largamente dominata. Gli ospiti hanno chiuso con 17 tiri contro 7 e 2,31 expected goals, trovando però soltanto la rete di Neco Williams nel primo tempo. Poco prima dell'intervallo è arrivato il pareggio di Julio Enciso, bravo ad approfittare di un errore di Nikola Milenkovic. Il Forest ha avuto numerose opportunità per riportarsi avanti: Leif Davis ha salvato due volte sulla linea di porta, mentre Liam Delap e Callum Hudson-Odoi hanno sprecato occasioni importanti sotto porta.

Forest ancora poco concreto: una sola vittoria nelle ultime otto

Non sono mancate neppure le proteste del Forest per un episodio arbitrale: Issa Diop ha ricevuto soltanto il cartellino giallo dopo un intervento su James McAtee che aveva interrotto una chiara occasione da gol, nonostante il VAR avesse richiamato l'arbitro Thomas Bramall alla revisione. Al di là dell'episodio, però, restano soprattutto i problemi offensivi del Nottingham Forest