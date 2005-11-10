Giovedì sera, nella vittoria esterna per 4-2 del Milan sull'Olympiacos in UEFA Europa League, Omari Hutchinson ha trascinato la rimonta rossonera dal 2-0: ha accorciato le distanze al 56' con un'azione personale, ha servito gli assist per le reti di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic e ha avviato la ripartenza chiusa nel recupero da Diego Moreira. Un vero e proprio show dell'ala classe 2003, ma cosa dice il futuro del ragazzo biondo?

Le condizioni

Arrivato in estate in prestito dal Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro, il 23enne inglese ha trovato spazio e fiducia grazie alla sintonia tra Ruben Amorim e Gerry Cardinale, dopo aver già incrociato il tecnico portoghese nell'1-1 tra Ipswich Town e Manchester United. Finora 2 gol e 3 assist in 572 minuti scaglionati tra Serie A ed Europa League. Se il rendimento resta a questi livelli...

Cosa filtra

La trattativa con il Nottingham Forest ha beneficiato anche dei rapporti avviati da Cardinale con Evangelos Marinakis, proprietario sia del club inglese sia dell'Olympiacos. L'esplosione al Karaiskakis giustifica la valutazione da 50 milioni, ma la dirigenza rossonera chiede continuità prima di valutare il riscatto definitivo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.