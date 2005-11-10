Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

PSG, Luis Enrique ammette: "La squadra ha un problema". Sabato terzo rigore sbagliato

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 10:43Calcio estero
19.10.2026 10:43Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Paris Saint-Germain vince, ma si scopre fragile dagli undici metri. Alla vigilia dell'attesissimo incrocio di Champions League contro il Barcellona, l'allenatore dei parigini Luis Enrique ha ammesso apertamente che la sua squadra ha un problema irrisolto con i calci di rigore, tornato d'attualità dopo l'ennesimo errore di Ousmane Dembélé nel successo per 3-1 contro lo Strasburgo in Ligue 1.

Nel post-partita, il tecnico asturiano ha rivelato la mancanza di una gerarchia definita o di uno specialista infallibile dal dischetto, un difetto finora mascherato dalle continue vittorie della squadra. "È vero, ci manca uno specialista dei rigori", ha spiegato il coach spagnolo, sottolineando come la rosa vanti diversi elementi capaci di calciarli, ma nessuno in grado di garantire continuità ed efficacia assoluta. L'errore di Dembélé contro lo Strasburgo è soltanto l'ultimo di una serie di battute d'arresto dagli undici metri: pochi giorni prima, Ferran Torres si era fatto ipnotizzare da Gianluigi Donnarumma nel match di Champions League vinto 4-2 dal Manchester City, mentre anche Désiré Doué aveva fallito una conclusione dal dischetto nella vittoria per 3-1 contro il Le Mans (gara in cui Lucas Beraldo aveva invece trasformato il suo tentativo).

A completare il quadro c'è anche il rigore sbagliato da Khvicha Kvaratskhelia con la maglia della Georgia nella sconfitta per 1-0 contro l'Irlanda del Nord. Sebbene questi passi falsi non abbiano finora compromesso i risultati del PSG, il campanello d'allarme suona forte in vista degli appuntamenti europei, dove ogni singolo dettaglio rischia di fare la differenza. Passando in rassegna le alternative, Luis Enrique ha comunque mostrato fiducia e come non potrebbe? Proprio ai rigori, solo pochi mesi fa, il PSG ha alzato la sua seconda Champions League di fila, superando l'Arsenal grazie alla precisione dal dischetto.

Articoli correlati

Immagine news 1
Barcola: "Al PSG non facevamo altro che vincere, ora comprendo la portata di quanto fatto"
Immagine news 2
Il PSG per avvicinare la vetta, il Lille per provare a raggiungerla: il programma di Ligue 1
Immagine news 3
Dugarry sull'addio di Donnarumma al PSG: "Percorso esaurito, la gente ricorda solo gli errori"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
10:43 Calcio estero
PSG, Luis Enrique ammette: "La squadra ha un problema". Sabato terzo rigore sbagliato
Immagine news 2
10:34 Calcio estero
De Zerbi prova a compattare il Tottenham: ritiro a Marbella e cellulari vietati
Immagine news 3
09:44 Calcio estero
Real Madrid, Mourinho: "Non avrei problemi ad ammettere un episodio a nostro favore"
Immagine news 4
09:29 Calcio estero
Barcola: "Al PSG non facevamo altro che vincere, ora comprendo la portata di quanto fatto"
Immagine news 5
09:09 Calcio estero
Real Madrid, vittoria scacciacrisi ma attira polemiche: c'è un mancato rosso a Guler clamoroso
Immagine news 6
00:26 Calcio estero
Lione in vetta, Fonseca: "Prima pensiamo all'Hoffenheim, poi toccherà al PSG"
Immagine news 7
00:12 Calcio estero
Arteta soddisfatto per la vittoria a Nottingham: "Negli ultimi 2 anni non ci eravamo riusciti"
Ieri
Immagine news 8
23:56 Calcio estero
Kily Gonzalez lancia la volata a Messi: "Riuscirà a raggiungere i 1000 gol, ama le sfide"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Laziali sul carro di Ringhio, ma in una città del Canada il Gattuso Day esiste già dal 2007
Immagine top news n.1 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.2 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.3 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
Immagine top news n.4 Bremer durissimo: "C'è chi sente i fischi e si nasconde, Juve diversa da qualche anno fa"
Immagine top news n.5 Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Immagine top news n.6 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso del Milan sul Como. Rossoneri quarti
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto
Immagine box news Serie A Il VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini apre alla coppia Malen-Castro: possibile esperimento già contro lo Slovan
Immagine box news Serie A Gaetano: "Felice del mio primo gol con l'Atalanta. Una sola parola: peccato, in tutti i sensi"
Immagine box news Serie A Runjaic rischia grosso, ma già dall'anno scorso l'Udinese non era totalmente soddisfatta
Immagine box news Serie A Gli sfoghi di Rabiot e Bremer (e le reazioni degli allenatori): tutta la differenza tra Milan e Juventus
Serie B
Immagine box news Serie B Corradi ancora in bilico. Ma dirigerà lui l'allenamento mattutino della Sampdoria
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Immagine box news Serie B Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Immagine box news Serie B Sampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampa
Serie C
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, intensificati i contatti con Aglietti: si cerca di limare gli ultimi dettagli per l'accordo
Immagine box news Serie C Emanuele Filiberto bacchetta i tifosi del Savoia: "Critiche anche l'anno passato, eppure abbiamo vinto"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Serie C, il programma di oggi: Citta per l'allungo, il Giugliano cerca punti dopo il cambio
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Contento per i ragazzi, non siamo 'scappati di casa' come dice qualcuno"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Tre punti davvero importanti, mettendo in campo attitudine al sacrifico"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi