PSG, niente "vacanza" per Dembele: stavolta il turnover coinvolge capitan Marquinhos

Dopo il convincente successo per 4-2 sul campo del Manchester City in Champions League, il Paris Saint-Germain torna a concentrarsi sulla Ligue 1. I campioni di Francia saranno impegnati questo pomeriggio sul terreno dello Strasburgo nella sfida valida per la settima giornata di campionato, ma Luis Enrique ha scelto di gestire le energie della rosa in vista dei prossimi impegni.

La novità principale riguarda l'assenza di Marquinhos. Il capitano parigino non è stato inserito nell'elenco dei convocati ed è rimasto a Parigi per osservare un turno di riposo programmato dopo le fatiche europee. Una scelta dettata esclusivamente dalla necessità di preservare uno dei leader della squadra, reduce dall'intenso confronto disputato all'Etihad Stadium. Non cambia invece la situazione di Senny Mayulu: il giovane centrocampista, fermato nelle scorse settimane da un problema muscolare rimediato con la nazionale francese Under 21, non ha ancora completato il percorso di recupero e continua a svolgere lavoro differenziato. Per lui servirà ancora un po' di pazienza prima del rientro in gruppo.

Luis Enrique ha comunque a disposizione una rosa ricca di alternative. Tra i convocati figurano infatti Dembélé, Kvaratskhelia, Hakimi, João Neves, Vitinha, Doué, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Nuno Mendes, Zaïre-Emery e il portiere Lucas Chevalier, oltre ai giovani Godts, Mouak e Dro Fernández.