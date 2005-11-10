PSG, Marquinhos può rinnovare ancora: primi contatti avvenuti. E non è l'unico big

Il Paris Saint-Germain vuole continuare a puntare su Marquinhos. Nonostante i tredici anni trascorsi nella capitale francese, il difensore brasiliano resta un elemento fondamentale per Luis Enrique, sia per il rendimento in campo sia per la leadership all'interno dello spogliatoio. Il suo contratto scadrà nel 2028, quando avrà 34 anni, ma la società non esclude un ulteriore prolungamento. Una scelta che confermerebbe la volontà di mantenere uno dei principali punti di riferimento del progetto parigino.

Marquinhos, il PSG pensa al rinnovo: primi colloqui con l'entourage

Secondo quanto riportato da Le Parisien, la dirigenza del PSG avrebbe già avviato nelle scorse settimane i primi contatti con i rappresentanti del capitano per valutare un nuovo accordo. Le discussioni sono ancora in una fase preliminare e non c'è particolare urgenza di arrivare alla firma, considerando la durata dell'attuale contratto. La società resta comunque molto soddisfatta del contributo del brasiliano e intende tenere conto anche della sua età nella definizione delle eventuali nuove condizioni.

Non solo Marquinhos: il PSG lavora ad altri quattro rinnovi

Il futuro del capitano si inserisce in un programma più ampio di consolidamento della rosa. Il club parigino sta infatti portando avanti le trattative per i rinnovi di Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, che sarebbero ormai vicini alla conclusione. Parallelamente, sono in corso valutazioni anche sui contratti dei giovani Quentin Ndjantou e David Boly. L'obiettivo è garantire continuità alla squadra, preservando sia i protagonisti più esperti sia i talenti sui quali costruire il futuro.