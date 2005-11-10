Per anni è stato indicato come uno dei volti delle delusioni europee del Paris Saint-Germain. Oggi, invece, Marquinhos è diventato uno dei principali custodi della cultura del club e finalmente vincente a tutto tondo. A 32 anni, il difensore brasiliano è vicino a prolungare il proprio contratto, un'intesa che potrebbe portare la scadenza fino al 2029.

Dalle critiche alla fascia da capitano

La parabola del centrale brasiliano racconta un percorso di trasformazione profondo. Arrivato a Parigi nel 2013, Marquinhos era finito spesso nel mirino dopo le eliminazioni europee della squadra, tanto da essere considerato tra i possibili sacrificabili a ogni momento negativo. Con il tempo, però, ha conquistato un ruolo sempre più centrale dentro e fuori dal campo; la proposta del club rappresenta la volontà di mantenere un leader che incarna valori e identità del nuovo PSG. Nulla è ancora stato firmato, ma la sensazione è che il giocatore sia orientato ad accettare l'offerta.

Leader nei momenti decisivi

Oltre al peso nello spogliatoio, Marquinhos ha ritrovato anche una dimensione da protagonista nelle grandi sfide. La sua esperienza e la capacità di guidare la squadra nei momenti più delicati lo hanno reso una figura imprescindibile per compagni e allenatori. Il rinnovo sarebbe dunque il riconoscimento di una storia iniziata oltre dieci anni fa e diventata ormai parte della memoria del Paris Saint-Germain. Il condottiero non lascia: il legame tra Marquinhos e il PSG continua.