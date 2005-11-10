Real Madrid, pronto il rinnovo per Bellingham: firmerà con le merengues fino al 2031

Il Real Madrid blinda uno dei suoi gioielli: secondo quanto riportato dal quotidiano Diario AS, i Blancos hanno raggiunto un accordo totale con Jude Bellingham per il prolungamento del contratto fino al 2031.

Ritocco dell'ingaggio in arrivo per l'inglese

Rispetto alla precedente scadenza fissata al 2029, la dirigenza madrilena ha voluto blindare a lunghissimo termine il futuro del classe 2003, garantendogli anche un sostanzioso ritocco dell'ingaggio in linea con il suo status di superstar globale. In un arco di tempo brevissimo, l'inglese si è affermato come uno dei centrocampisti più forti e determinanti del panorama mondiale, trascinando la squadra alla conquista della Champions League e della Liga nella stagione 2023/24 e confermandosi un leader assoluto per la nazionale inglese agli ultimi Mondiali del 2026.

Anche in questo avvio di stagione, Bellingham sta ricoprendo un ruolo chiave nello scacchiere tattico di José Mourinho al Real Madrid, dove ha già messo a referto tre reti e tre assist nelle sue prime dieci presenze complessive.