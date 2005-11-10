Real Madrid ko in casa contro l'Alaves, con anche delle polemiche arbitrali per la possibile mancata concessione di un rigore ai Blancos e per il rosso dato a Bellingham. Ne ha parlato José Mourinho in conferenza stampa, come riportato da Marca: "Dalla panchina è difficile giudicare il rigore: a me è sembrato dubbio, ma Jude dice che c'era e quando un giocatore sostiene che sia rigore devo credergli. Se dopo la partita afferma che era rigore, che c'è stato un contatto... beh, dalla panchina è sembrato un rigore piuttosto leggero, ma questo arbitro... chissà chi espellerà la prossima stagione.

Due anni fa è toccato a Mbappé, l'anno scorso a Vinícius, quest'anno a Bellingham; magari l'anno prossimo toccherà a Courtois. Questo arbitro sembra... ami ostentare il proprio potere, fare il protagonista. Non sto dicendo, però, che abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Esistono regole precise: la stessa UEFA ci dice che un pestone sul piede è da cartellino giallo, una mano sul volto è da giallo, un fallo tattico – come trattenere un avversario – durante un contropiede è da giallo; eppure, in un'occasione in cui Mbappé è stato trattenuto, non è scattato il cartellino giallo. Ero arrabbiato".