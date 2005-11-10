Real Madrid, Mourinho sul rosso a Bellingham: "Questo arbitro vuole fare il protagonista"
Paolo Lora Lamia
Real Madrid ko in casa contro l'Alaves, con anche delle polemiche arbitrali per la possibile mancata concessione di un rigore ai Blancos e per il rosso dato a Bellingham. Ne ha parlato José Mourinho in conferenza stampa, come riportato da Marca: "Dalla panchina è difficile giudicare il rigore: a me è sembrato dubbio, ma Jude dice che c'era e quando un giocatore sostiene che sia rigore devo credergli. Se dopo la partita afferma che era rigore, che c'è stato un contatto... beh, dalla panchina è sembrato un rigore piuttosto leggero, ma questo arbitro... chissà chi espellerà la prossima stagione.
Due anni fa è toccato a Mbappé, l'anno scorso a Vinícius, quest'anno a Bellingham; magari l'anno prossimo toccherà a Courtois. Questo arbitro sembra... ami ostentare il proprio potere, fare il protagonista. Non sto dicendo, però, che abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Esistono regole precise: la stessa UEFA ci dice che un pestone sul piede è da cartellino giallo, una mano sul volto è da giallo, un fallo tattico – come trattenere un avversario – durante un contropiede è da giallo; eppure, in un'occasione in cui Mbappé è stato trattenuto, non è scattato il cartellino giallo. Ero arrabbiato".