Sei gol in 430 minuti: Vinicius vuole convincere Mourinho a dargli fiducia anche in Premier

Il Tottenham di José Mourinho è una vera e propria macchina da gol. Gli Spurs viaggiano a una media di 2 reti a partita, grazie soprattutto alla coppia delle meraviglie formata da Son e Kane. Il tecnico portoghese, però, sa di contare anche su una panchina di assoluto livello: oltre a Gareth Bale, che sta cercando la condizione migliore, c'è un altro asso nella manica, un calciatore di grande affidabilità e dal rendimento sorprendente: Carlos Vinicius, 25enne arrivato in prestito dal Benfica per 3 milioni di euro, ha giocato 430 minuti finora e ha segnato 6 gol, impreziositi da 3 assist. La tripletta contro il Marine in FA Cup non fa notizia, ma le reti in Europa League sono state importanti

Nonostante questi numeri, l'ex meteora del Napoli non riesce a trovare spazio in Premier League. Vinicius è stato impiegato per appena 15 minuti, distribuiti su 2 partite in cui, ovviamente, non ha avuto il tempo di lasciare il segno. Al momento il Tottenham è quarto in classifica e non sembra aver bisogno dei gol del brasiliano, ma Mourinho sa di avere una risorsa importante da sfruttare quando i titolari accuseranno una flessione.