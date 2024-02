Ufficiale Non solo Aurier, il Galatsaray annuncia anche l'attaccante: è Carlos Vinicius

Non solo Serge Aurier per il Galatasaray. Il club turco ha annunciato nel pomeriggio anche il nuovo attaccante, ossia il brasiliano Carlos Vinicius, in arrivo dal Fulham a titolo temporaneo. Riportiamo testualmente il comunicato:

"È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Carlos Vinícius Alves Morais e il suo Club Fulham Football Club Limited in merito al trasferimento temporaneo del giocatore per la stagione 2023-2024.

Alla società del calciatore verrà pertanto corrisposto un compenso netto temporaneo di trasferimento pari a 600.000 euro.

Al calciatore verrà corrisposto un ingaggio stagionale netto di 600.000 euro per la stagione 2023-2024.

Viene annunciato al pubblico con rispetto".

UN PASSATO AL NAPOLI - 28 anni, Carlos Vinicius nonostante la giovane età è di fatto un giramondo. La Turchia è la settima nazione in cui giocherà. Tra di esse c'è anche l'Italia: Vinicius infatti nel luglio 2018 fu acquistato dal Napoli, senza tuttavia mai scendere in campo. Gli azzurri negli anni lo hanno girato in prestito prima al Rio Ave, poi al Monaco e infine l'hanno ceduto al Benfica per 17 milioni. Successivamente ha vestito anche le maglie di Tottenham, PSV Eindhoven e infine Fulham. In questa prima parte di stagione ha raccolto con la maglia dei cottagers 16 presenze, segnando 3 reti.