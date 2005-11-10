Sidibé: "Ci sono state proposte da Spagna e Italia. Le Mans scelta legata alla mia famiglia"

Djibril Sidibé ha deciso di ripartire da Le Mans. Il difensore, che aveva altre opzioni quest'estate a parametro zero, ha parlato in conferenza stampa di quella che è stata la sua scelta di abbracciare i colori giallorossi: "Uno dei motivi è che volevo restare in Francia; è il mio paese natale, ed è una scelta legata anche alla mia famiglia. Inizialmente sono stato contattato dal Marsiglia, ma conosciamo le difficoltà che hanno incontrato durante questa sessione di mercato.

Ci sono state proposte da altri club, in contesti più esotici, oltre che in Spagna e in Italia, ma io volevo sentirmi utile. C'erano tutti gli ingredienti giusti, sia dal punto di vista sportivo che finanziario. La decisione ha richiesto un po' di tempo, anche perché sono più vicino alla fine della carriera che all'inizio, sebbene oggi mi senta molto bene fisicamente. Insieme al mio entourage, abbiamo optato per il Le Mans".