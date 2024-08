Ufficiale Un campione del mondo al Tolosa: Sidibé è ufficialmente un nuovo giocatore del TéFéCé

Il Tolosa ha annunciato ufficialmente l'ingaggio a titolo gratuito di Djibril Sidibé. Il terzino destro francese di 32 anni, nonché Campione del mondo, si è svincolato dall'AEK Atene e ha firmato con il club di Ligue 1.

Il comunicato ufficiale. "Il Tolosa dà il benvenuto nella Ville Rose a Djibril, la nostra seconda recluta dell'estate, e si augura che la vittoria sotto i nostri colori lo faccia fiorire!", ripercorrendo passo dopo passo la carriera del giocatore. Arrivando al giorno dell'annuncio odierno: "Ma dopo un ritorno al Monaco e una gratificante avventura in Grecia con l'AEK Atene (dal 2022 al 2024), Djibril Sidibé è approdato al TéFéCé per una nuova sfida, per sé e per il club.

Con 225 presenze in Ligue 1 (11 gol, 25 assist) e 18 presenze con i Bleus, Djibril porterà la sua esperienza in una squadra giovane ma ambiziosa.

Anche se non ci sono dubbi sui suoi successi - Campione di Francia nel 2017, Campione del Mondo nel 2018, Campione di Grecia e vincitore della Coppa di Grecia nel 2023 - Djibril Sidibé porterà anche la sua voglia di vincere e la sua determinazione per aiutare il Tolosa FC a progredire!", la chiosa dell'annuncio.

Le prime parole da nuovo arrivato. "Il progetto è molto stimolante e abbiamo una serie di obiettivi per la prossima stagione. Oggi non vedo l'ora di sostenere questa nuova generazione, continuando a crescere e a sfidare i più grandi club della Ligue 1", le parole trasmesse tramite canali ufficiali del Tolosa.