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Sion, avanti con Degennaro: il direttore generale prolunga fino al 2031
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Il Sion punta sulla stabilità e blinda una delle figure chiave della propria struttura dirigenziale. Il direttore generale Marco Degennaro ha infatti rinnovato il suo contratto fino al 2031, segnale chiaro della volontà del club di proseguire nel percorso intrapreso.
il Sion ha chiuso il campionato al quinto posto, centrando un piazzamento importante e confermando i progressi fatti negli ultimi mesi. Un rendimento che ha permesso alla squadra di conquistare l’accesso ai playoff, dove ora si giocherà le proprie carte per continuare a sorprendere.
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