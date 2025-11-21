Esclusiva TMW Sion, parla il dg Degennaro: "L’Italia andrà al Mondiale, Gattuso è l’arma in più"

“Ho visto un’Italia con uno spirito che ci mancava. Non possiamo certo chiedere al tecnico di fare miracoli o cose che non si possono fare. Ma si può lavorare sullo spirito di gruppo e queste cose Rino le sa fare”. Così a TuttoMercatoWeb.com il dg del Sion (prima squadra di Gattuso da allenatore), Marco Degennaro.

La Nazionale è stata contestata in Moldavia.

“Chi pensava che l’Italia potesse fare quindici gol in Moldavia non c’è molta logica. La trovo sbagliata”.

Andremo al Mondiale?

“Si. Mio figlio non li ha mai visti, lo chiedo a Rino a titolo personale ( sorride, ndr). Gli ho detto che per qualche regola l’Italia non poteva farli ma ora non ci casca più. Abbiamo due partite alla portata. Non possiamo permetterci di sbagliare. E Rino è l’arma in più. Sono fiducioso perché conosco le sue caratteristiche”.