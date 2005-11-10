Il talento russo che ha oscurato Leao e Sane. Batrakov è la nuova stella del Galatasaray

Due gol e due assist in nove partite, due reti in tre presenze da titolare in Champions League. Aleksey Batrakov ha impiegato pochissimo per prendersi il Galatasaray e diventare uno dei volti più sorprendenti della nuova stagione europea. Arrivato in estate dalla Lokomotiv Mosca per 25 milioni di euro, il trequartista russo classe 2005 è già diventato l'uomo copertina della squadra turca.

La sfida contro il Lilla ha rappresentato forse la sua definitiva consacrazione. In una gara in cui erano attesi altri nomi, Batrakov è riuscito a rubare la scena: un gol pesante, un assist e una prestazione da protagonista nel successo per 4-2 del Galatasaray. Non più soltanto una promessa, ma un giocatore capace di incidere ai massimi livelli e di oscurare nomi più importanti, come Rafael Leao e Leroy Sane.

Un impatto immediato in Champions

Il suo approccio alla massima competizione europea è stato impressionante. Sempre titolare nelle tre partite disputate dal Galatasaray, Batrakov ha già realizzato due gol, confermando anche in Champions quelle qualità che lo avevano reso uno dei talenti più interessanti del calcio russo. Numeri che spiegano perché grandi club europei abbiano iniziato a seguirlo. Il Barcellona, l'altra squadra contro cui ha segnato in Champions, ha manifestato un interesse concreto e anche il PSG aveva provato a inserirsi nella corsa al giocatore prima del trasferimento in Turchia. Lo stesso Hansi Flick, dopo averlo affrontato in Champions, ha speso parole importanti: "Ho visto molte partite e dopo l'ultima devo dire che è un grande giocatore".

Dalla Lokomotiv al salto europeo

Cresciuto nel settore giovanile della Lokomotiv Mosca, dove è entrato a soli sei anni, Batrakov si è imposto rapidamente nel calcio russo. Prima del trasferimento al Galatasaray aveva collezionato numeri straordinari: 34 gol e 23 assist in 84 partite con la prima squadra. Il club turco ha investito una cifra significativa per un giocatore di appena 21 anni, ma giustificata dal potenziale di un calciatore considerato la grande speranza del movimento russo.

Visione di gioco, qualità nel passaggio, personalità e capacità di arrivare al gol: sono queste le caratteristiche che hanno convinto il Galatasaray a puntare su di lui. Batrakov può giocare da trequartista centrale, ma sa muoversi anche da mezzala offensiva grazie alla sua intelligenza tattica. L'inizio in Turchia non è stato completamente semplice: dopo una prestazione negativa contro lo Sporting aveva ricevuto alcune critiche, ma la risposta è arrivata sul campo. Gol, assist e prestazioni di livello hanno rapidamente cambiato il giudizio dei tifosi, che lo hanno già eletto beniamino. La strada è ancora lunga, ma Batrakov ha iniziato il suo percorso europeo nel modo migliore: con personalità, numeri e soprattutto la capacità di prendersi la scena quando conta.