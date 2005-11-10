Galatasaray, Batrakov brilla tra le stelle: "Ero preoccupato, ma non ho problemi con nessuno"

A Istanbul è arrivato senza i riflettori puntati addosso, ma in pochi mesi Aleksey Batrakov è diventato uno dei punti fermi del Galatasaray. Il giovane talento russo ha conquistato spazio e fiducia in una squadra piena di stelle, riuscendo in alcuni casi anche a mettere in ombra nomi ben più affermati come Leroy Sané e Rafael Leao.

Numeri alla mano, l'impatto del classe 2005 è impressionante: 7 gol e 5 assist nelle prime 18 presenze stagionali, con un rendimento ancora più straordinario in Champions League, dove ha già realizzato 4 reti in altrettante partite. Prestazioni che lo hanno trasformato in una delle armi offensive più importanti della squadra turca.

Elogi a Osimhen

Ma Batrakov sa bene di dover imparare tanto dai suoi compagni più esperti e non crede che qualcuno sia approdato Super Lig solo per chiudere la carriera: "Non posso dire che i giocatori di talento della nostra squadra siano venuti in Turchia per questo motivo. Forse Salah lo ha fatto, ma Osimhen sicuramente no. Lui combatte".

Il giovane russo ha poi raccontato anche il suo inserimento nello spogliatoio: "Sono rimasto sorpreso dal fatto che il Galatasaray avesse una rosa piena di stelle, ma è facile comunicare con tutti. La cosa che mi preoccupava di più era quanto sarebbe stato difficile integrarmi. Con Osimhen, Leao e gli altri non ho avuto alcun problema".

Un talento che ha conquistato Istanbul

Arrivato in un gruppo con giocatori dal grande nome internazionale, Batrakov ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie a qualità tecniche, personalità e continuità. Il suo rendimento ha spostato rapidamente le gerarchie interne e ora il Galatasaray si gode una delle più grandi sorprese della stagione.