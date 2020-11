Thiago Almada è già grande: 5 gol in 5 partite col Velez, l'Europa lo osserva e lo aspetta

Una sua doppietta ha permesso al Velez Sarsfield di battere il Deportivo Calì nell'andata degli ottavi di finale della Copa Sudamericana. Thiago Almada è la nuova Joya del calcio argentino: il classe 2001 nato a Buenos Aires ha segnato cinque gol nelle ultime cinque partite, facendo drizzare ancor di più le antenne dei grandi club europei, sempre attenti alla crescita dei talenti sudamericani.

Elemento indispensabile nella squadra di Mauricio Pellegrino, è stato lanciato nel calcio dei grandi da Gabriel Heinze, ex difensore di Manchester United e Roma, che lo ha fatto debuttare a 17 anni e disse: "Come posso tenerlo fuori, se è così forte?". Nonostante sia un trequartista, si è adattato molto bene al 4-3-3 di Heinze, ricoprendo con ottimi risultati il ruolo di esterno (destro o sinistro). Una posizione che esalta le abilità nell'uno contro uno e la grande rapidità. Tecnica raffinata e pulita, calcia benissimo dalla distanza, detta i tempi di gioco con maestria ed è sempre molto intelligente e preciso nelle giocate. Non è il classico argentino, che vive di strappi ed emotività, ma dà l'impressione di essere già maturo. Non a caso, i suoi progressi hanno impressionato Pep Guardiola, ma anche Inter, Valencia, Ajax e Manchester United.