tmw Chelsea ostaggio di Kepa: nessuna offerta per il basco. E il Rennes non libera Mendy

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Petr Cech hanno in qualche modo rincuorato Kepa Arrizabalaga, che ha vissuto e sta vivendo un periodo molto complicato. Il portiere basco, dopo aver perso il posto nella seconda parte della scorsa stagione, deve riconquistare la fiducia di Lampard, anche se il tecnico dei Blues avrebbe manifestato l'intenzione di disfarsi dell'ex Athletic Club.