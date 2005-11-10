Ecco il Tottenham di De Zerbi, Robertson: "È esattamente così che ci vuole"

Il Tottenham di Roberto de Zerbi respira: colpaccio in casa del Chelsea per gli Spurs, che centrano così la seconda vittoria consecutiva in Premier League, le prime in questo campionato. Al termine del match il difensore scozzese Andy Robertson ha parlato ai microfoni della BBC.

Robertson sicuro: "Questo è il Tottenham che vuole De Zerbi"

Fra le sue parole, spiccano quelle legate al modo in cui i suoi ora interpretano il calcio che vuole lo stesso De Zerbi: "Se stiamo vedendo gli Spurs di Roberto de Zerbi adesso? L'abbiamo visto oggi e penso che sia tutto ciò che possiamo dire in questo momento, speriamo che lo sia, ma sta a noi andare avanti così, ora. Penso che oggi abbiamo giocato esattamente come l'allenatore vuole che giochiamo in ogni singola partita".

Poi il giocatore della nazionale scozzese ha puntualizzato: "Questo è il punto di riferimento ora, ma è solo una prestazione che abbiamo fatto contro il Chelsea, abbiamo mandato i nostri fan a casa felici. Questo è un punto di riferimento e dobbiamo continuare a spingere. Abbiamo creduto in noi stessi e penso che fosse la chiave: siamo arrivati qui e credevamo di poter ottenere il risultato e penso che l'abbiamo dimostrato dal primo minuto".