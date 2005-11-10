Il Tottenham finalmente vince, De Zerbi felice: "Soffrivamo nel guardare la classifica"

Il primo successo in Premier League è finalmente arrivato per il Tottenham e porta con sé anche segnali incoraggianti. Dopo il 3-1 conquistato contro il Coventry, Roberto De Zerbi ha voluto sottolineare soprattutto l'atteggiamento mostrato dalla squadra, capace di reagire dopo il momentaneo pareggio degli avversari.

Gli Spurs erano passati avanti con James Maddison, al ritorno da titolare dopo 18 mesi, ma a inizio ripresa il gol di Jack Rudoni aveva rimesso tutto in equilibrio. La risposta del Tottenham è arrivata immediata: Marmoush ha riportato avanti la squadra al 58', prima del definitivo 3-1 firmato da Davies nel recupero: "La vittoria era importante per la classifica, perché soffrivamo guardandola. Meritavamo di vincere oggi e anche nelle partite precedenti", ha spiegato De Zerbi.

Il tecnico italiano ha però riconosciuto le difficoltà incontrate contro un Coventry molto chiuso: "Non abbiamo giocato benissimo, in altre gare abbiamo fatto meglio. Ma dobbiamo dare merito al Coventry, ha difeso molto basso e in modo compatto. Nel primo tempo siamo stati troppo prevedibili". L'allenatore italiano ha poi evidenziato il cambio di mentalità della squadra: "Stiamo facendo uno scatto in avanti, non solo da stasera ma anche dalla partita di Old Trafford. Abbiamo mostrato reazione, carattere e la volontà di non accettare il pareggio dopo il gol subito. Questo è fondamentale".