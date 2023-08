ufficiale Almeria, Cristian Olivera va in America. Definito il suo passaggio al Los Angeles FC

vedi letture

Operazione in uscita per l'Almeria, ufficializzata in queste ore. Il club spagnolo ha infatti ceduto Cristian Olivera al Los Angeles FC. L'esterno offensivo uruguaiano lascia dunque la Liga e va a giocare in MLS, chiudendo in anticipo la sua esperienza all'Almeria (a cui era legato da un contratto fino all'Almeria).

Arrivato in Spagna nella stagione 2020/21, ha giocato poi in prestito al Penarol e al CA Boston River. Per Cristian Olivera comincia dunque una nuova avventura nelle file del Los Angeles FC, che ha comunicato tale acquisto con un post sui propri canali social.