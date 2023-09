Ryan Gravenberch è un nuovo giocatore del Liverpool. A renderlo noto sono i Reds, che hanno comunicato sul proprio sito ufficiale l'acquisto del centrocampista dal Bayern Monaco. L'olandese ha anche rilasciato le prime dichiarazioni al sito della società: "Sono molto contento, molto felice che l'accordo sia concluso e che finalmente sono qui. Da fuori è uno dei club più grandi del mondo. I tifosi, lo stadio... Dall'esterno tutto è il top. Ecco perché era il club giusto".

We have completed the signing of midfielder Ryan Gravenberch from Bayern Munich on a long-term contract, subject to a work permit. 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2023