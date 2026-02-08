Cade il Liverpool, Gravenberch: "Dobbiamo andare avanti, il Sunderland ci aspetta"
Delusione in casa Liverpool, che oggi ha perso per 1-2 in casa contro il Manchester City. Nel post partita, il centrocampista dei Reds Ryan Gravenberch ha parlato così ai microfoni di BBC Match of the Day: "Una punizione incredibile di Dom, poi hanno segnato e alla fine l'arbitro ha deciso di assegnare un rigore e hanno concluso sul 2-1. È stato difficile dopo.
Il City è stato molto più bravo di noi nel primo tempo, ma nel secondo tempo siamo stati molto più bravi di loro. Ecco perché è difficile tornare a casa senza niente. Quando abbiamo giocato in trasferta, ci hanno battuto 3-0. Oggi avevamo il controllo della partita, ma dobbiamo andare avanti. Il Sunderland ci aspetta".
