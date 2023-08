Dopo una sola stagiona Luke Freeman saluta il Luton Town. Il club neopromosso in Premier League ha comunicato di aver trovato l'intesa per la risoluzione del contratto del 31enne centrocampista arrivato la scorsa estate. Freeman ha collezionato 26 presenze con gli Hatters, segnando due volte – nelle vittorie in trasferta contro il Cardiff City e in casa contro il suo ex club, il QPR – contribuendo alla nostra promozione in Premier League.

We have reached an agreement with Luke Freeman to be released from his contract by mutual consent.

Wishing you all the best, Luke! 👊#COYH

— Luton Town FC (@LutonTown) August 24, 2023