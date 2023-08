UFFICIALE: Niente Bologna per Wilson Odobert. Il talentino francese ha firmato col Burnley

Wilson Odobert è un nuovo giocatore del Burnley. Il nazionale francese 20 saluta il Troyes a titolo definitivo e firma un quinquennale coi Clarets, giunti ormai al loro nono acquisto estivo. Di seguito l'annuncio ufficiale sulla nuova avventura dell'attaccante esterno di appena 18 anni, che era stato cercato in questa sessione di mercato anche dal Bologna.

Welcome Wilson Odobert 🇫🇷

The 18-year-old forward joins from Troyes and has signed a five-year deal at Turf Moor ✍️

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 12, 2023