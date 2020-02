Paolo Guerrero non si ferma. Il capitano della Nazionale peruviana, nonostante i suoi 36 anni, ha scelto infatti di rinnovare per un altro anno il suo contratto con l'Internacional de Porto Alegre. Classe '84, Guerrero ha firmato così un nuovo accordo fino al 31 dicembre 2021. Questo l'annuncio ufficiale da parte del club brasiliano:

Gols: ok

Assistências: ok

Contrato: ok

A renovação tá ok

Guerrero é do Colorado

Até o fim de 2021 pic.twitter.com/IyuPK5wswG

