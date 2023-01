ufficiale Racing Club, ecco Paolo Guerrero. L'attaccante firma fino a dicembre

Paolo Guerrero continuerà la sua carriera in Argentina. Il 38enne attaccante peruviano, ex giocatore anche del Bayern Monaco, ha firmato un contatto con il Racing de Avellaneda fino al 31 dicembre 2023. Guerrero ha giocato negli ultimi mesi in Brasile, vestendo la maglia dell'Avai e ora si metterà a disposiizione di Fernando Gago.