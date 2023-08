Attraverso i propri canali ufficiali, i Rangers di Glasgow hanno annunciato la cessione di Fashion Sakala all l'Al-Fayha, club saudita. Il nazionale zambiano, 26 anni, era arrivato dall'Oostende nell'estate del 2021 e ha collezionato un totale di 91 presenze, segnando 24 gol. Agli scozzesi vanno circa 5 milioni, mentre il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

🇿🇲 Rangers Football Club can today confirm the departure of Fashion Sakala Jr to Al-Fayha Football Club for an undisclosed fee.

💙 Everyone at Rangers wishes Fashion and his family every success for the future.

— Rangers Football Club (@RangersFC) August 8, 2023