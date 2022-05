Ralf Rangnick non rimarrà consulente dello United dopo la nomina a commissario tecnico dell'Austria. In seguito all'annuncio del diretto interessato in conferenza stampa, è arrivata anche la nota ufficiale del club inglese:

"Ringraziamo Ralf Rangnick per i suoi sforzi negli ultimi sei mesi. Di comune accordo, si concentrerà esclusivamente sul suo nuovo ruolo di selezionatore della Nazionale austriaca, rinunciando dunque all'incarico di consulente del club. Auguriamo buona fortuna a Ralf per questo nuovo capitolo della sua carriera".

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC

