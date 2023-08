ufficiale Real Sociedad, ecco la nuova punta: è l'ex milanista André Silva

Un nuovo rinforzo per l'attacco della Real Sociedad, che negli scorsi minuti ha annunciato l'acquisto di André Silva, l'attaccante portoghese ex Milan, che sbarca in Spagna dalla Bundesliga. André Silva, ventisette anni, dopo due anni al Lipsia lascia la Germania per la nuova avventura in Spagna, alla corte dei baschi.

André Silva passa alla Real Sociedad in prestito e si metterà in gioco in Liga dopo i 27 gol in quasi cento presenze realizzati con il Lipsia. Di seguito il video di presentazione del bomber portoghese, già accolto con grandi entusiasmo a San Sebastian.