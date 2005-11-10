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Vidal incorona Messi: "Nessuno è sopra di lui, merita di nuovo il Pallone d'Oro"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 08:12Calcio estero
20.10.2026 08:12Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Arturo Vidal non ha dubbi: per il Pallone d'Oro c'è un solo nome davanti a tutti. L'ex centrocampista del Barcellona ha espresso la sua personale classifica, mettendo Lionel Messi al primo posto e lasciando alle sue spalle Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

Il cileno ha motivato la sua scelta facendo riferimento soprattutto all'impresa del fuoriclasse argentino al Mondiale, competizione nella quale Messi ha trascinato l'Argentina fino alla finale poi persa contro la Spagna: "Il Pallone d'Oro? Io lo darei a Messi per quello che ha fatto ai Mondiali", ha dichiarato Vidal, ribadendo la propria ammirazione per il numero 10.

L'ex giocatore di Inter e Juventus ha poi sottolineato la difficoltà di vedere in futuro un'altra prestazione simile da parte di un calciatore in una fase così avanzata della carriera: "Che un giocatore di 39 anni faccia la differenza come ha fatto Leo ai Mondiali... sarà qualcosa di molto difficile. Per me, qualcosa del genere non succederà mai più". Una nuova dichiarazione d'amore nei confronti di Messi da parte di Vidal, che durante gli anni trascorsi al Barcellona ha condiviso lo spogliatoio con l'argentino e continua a considerarlo il punto di riferimento assoluto del calcio mondiale.

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