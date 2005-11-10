Messi, il sogno del bis in MLS sfuma subito: Inter Miami eliminato al primo turno dei playoff
Pierpaolo Matrone
Finisce prima del previsto la stagione dell'Inter Miami di Lionel Messi. La formazione allenata da Kily Gonzalez, campione in carica della MLS, è stata eliminata al primo turno dei playoff dal Columbus Crew. Dopo il pesante 3-0 incassato nella prima partita della serie, la squadra della Florida è stata sconfitta anche in gara due, questa volta per 1-0. A decidere l'incontro è stata una rete di Rodriguez al 92', che ha definitivamente spento le speranze di rimonta dell'Inter Miami.
Messi e Suarez fuori al primo turno
Si chiude così anzitempo la stagione delle due ex stelle del Barcellona, Lionel Messi e Luis Suarez, che non potranno difendere il titolo conquistato nella passata annata. Per il fuoriclasse argentino si tratta della seconda eliminazione al primo turno dei playoff da quando ha intrapreso la sua avventura negli Stati Uniti.
Messi chiude la stagione da capocannoniere
L'amarezza per l'eliminazione non cancella comunque quanto di buono fatto dalla Pulce nel corso della stagione sul piano individuale. Il campione del mondo argentino ha infatti conquistato il titolo di capocannoniere della regular season della MLS, mettendo a referto ben 26 reti in 31 presenze. Numeri straordinari che, tuttavia, non sono bastati all'Inter Miami per confermarsi ai vertici del campionato nordamericano.