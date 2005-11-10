Carlos Tevez è sempre più vicino a realizzare uno dei grandi sogni che restano al calcio: riunire Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra. L'ex attaccante della Juventus ha già ottenuto una delle due conferme più attese, la presenza della Pulga è già certa. La rivelazione arriva da una chiacchierata dell'Apache con l'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand: "Messi giocherà e anche Riquelme". Il prossimo 20 dicembre alla Bombonera l'appuntamento per la giornata speciale dedicata all'addio dell'attaccante argentino, che si preannuncia ricca di emozioni.

La promessa

Adesso Tevez vuole andare a dama e riuscire a far sì che Messi e Cristiano diventino compagni di squadra per la prima volta. Già a ottobre aveva espresso pubblicamente il desiderio di riunire le due grandi stelle del calcio mondiale. In una chiacchierata su OLGA: "Li mettiamo insieme, Cristiano lo vado a prendere io... e anche Messi". Carlitos ha condiviso lo spogliatoio con entrambi: prima Leo nella Nazionale Argentina poi CR7 al Manchester United. Per questo motivo, la sua partita d'addio rappresenta un'occasione speciale per riunire nuovamente due calciatori che hanno segnato un'epoca.

Chi altro ci sarà

In un intervento diffuso da TyC Sports, l'Apache ha scherzato su ciò che potrebbe accadere sul terreno di gioco con uno degli storici difensori del Boca: "Vedrai quanto riderà la gente quando Cristiano e Messi salteranno il Flaco Schiavi...". Nel tempio del Boca sono attese anche altre stelle dal calibro di Juan Roman Riquelme, Martín Palermo, Sergio Aguero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal e Rio Ferdinand. Tuttavia, il grande obiettivo resta Cristiano Ronaldo.