CL femminile, la novità Barcellona sfida le campionesse del Lione

Finale inedita per la Champions League femminile di quest'anno: sarà infatti il Barcellona a sfidare le campionesse in carica del Lione. Le catalane bissano il successo dell'andata contro il Bayern Monaco grazie a un rigore trasformato da Caldentey allo scadere del primo tempo con le tedesche che non riescono ad approfittare di 20 minuti in superiorità numerica – espulsa Hamraoui al 70° - per rimettere in piedi gara e qualificazione. Faticano e non poco anche le francesi che – dopo il 2-1 dell'andata – pareggiano 1-1 in casa del Chelsea: apre Le Sommer al 17° pareggia al 34° Ji So-Yun.

Il 18 maggio a Budapest il Lione andrà alla caccia del sesto alloro, il quarto consecutivo, europeo della sua storia, mentre il Barcellona – prima volta in finale e prima spagnola ad arrivare in fondo alla competizione – se la giocherà consapevole di non aver nulla da perdere e solo da guadagnare.

Barcellona-Bayern Monaco 1-0 (45° Rig. Caldentey)

Chelsea-Lione 1-1 (34° Ji So-Yun; 17° Le Sommer)