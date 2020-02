Al termine dell’incontro tra gli arbitri della CAN D e i capitani, gli allenatori e i dirigenti di tutte le società di Serie A e B, il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani ha parlato così dell’importanza di queste riunioni per la crescita di tutto il movimento: “È importante che i protagonisti del movimento si siano riuniti per confrontarsi tra loro. Questo incontro, voluto dalla CAN D, è stato il primo a livello femminile e permetterà di avviare un dialogo proficuo tra le parti. - si legge sul sito della FIGC - È fondamentale incontrarsi, parlare, discutere, perché la crescita del movimento passa anche dalle discussioni”.