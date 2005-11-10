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La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:03Calcio femminile
15.10.2026 16:03Calcio femminile
Fonti preferite
Le ex Azzurre entrano a far parte del Club Italia andando a completare gli staff delle selezioni Under 23, Under 19, Under 17 e Under 16. Malagò: “Scelta che conferma l’attenzione della FIGC verso chi ha vissuto il calcio in prima persona”
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i quadri tecnici, la FIGC ufficializza anche le nuove cape delegazione delle Nazionali giovanili femminili. Il commissario Giovanni Malagò e il direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri hanno individuato le figure di riferimento delle selezioni azzurre, a cominciare da Daniela Sabatino, che dopo aver dato pochi mesi fa l’addio al calcio giocato è pronta a mettere la sua esperienza al servizio dell’Under 23 di Tatiana Zorri. Insieme a lei entrano a far parte del Club Italia anche Carolina Pini, Margherita Claudia Gioia Masia e Valentina Boni, che ricopriranno lo stesso ruolo nell’Under 19, Under 17 e Under 16.

“A Sabatino, Pini, Masia e Boni - sottolinea Malagò - rivolgo il mio augurio di buon lavoro per il nuovo incarico da cape delegazione delle nostre Nazionali giovanili femminili. Si tratta di una scelta importante, che valorizza quattro ex calciatrici azzurre e conferma l’attenzione della FIGC verso chi ha vissuto il calcio in prima persona, mettendo esperienza, competenza e passione al servizio delle nuove generazioni.”

Sabatino inaugura così un nuovo capitolo della sua carriera, caratterizzata dalle oltre 300 reti segnate in Serie A e dai trofei (due Scudetti, quattro della Coppe Italia e altrettante edizioni della Supercoppa) conquistati con Brescia e Reggiana. Classe 1985, l’ex attaccante di Agnone ha vestito anche le maglie di Milan, Fiorentina e Sassuolo, aggiudicandosi nel 2011 e nel 2022 il titolo di miglior marcatrice del campionato. Sono invece 32 (in 70 presenze) i gol messi a referto in Nazionale, con cui ha esordito nel 2005.

Importanti i trascorsi in azzurro anche per le altre tre cape delegazione delle giovanili. Pini, nata a Firenze nel 1988, di ruolo centrocampista, ha giocato diversi anni al Bayern Monaco, diventando - sempre nella città bavarese - anche docente di lingua e letteratura italiana all'Università Ludwig Maximilian. Tra il 2006 e il 2013 ha collezionato 28 presenze e 3 reti con la Nazionale maggiore, condividendo lo spogliatoio nelle sue prime due uscite anche con Masia. L’ex difensore, nata a Sassari nel 1977, ha indossato 60 volte la casacca dell’Italia e più di 250 volte quella della Torres, con cui ha vinto 10 titoli (tre Scudetti, cinque Coppe Italia, due Supercoppe). Per Boni, ex trequartista classe 1983 di Peschiera del Garda, le presenze in Nazionale sono 61 e 11 i trofei sollevati durante la sua esperienza con il Bardolino Verona, a cui si aggiunge la Coppa Italia vinta con il Brescia, dove ha giocato con Sabatino e altre stelle azzurre del calibro di Viviana Schiavi, Sara Gama, Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Martina Rosucci.

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