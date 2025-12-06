Sassuolo, Sabatino: "Calcio femminile cambiato radicalmente. Vorrei tornare giovane"

È Daniela Sabatino, attaccante del Sassuolo, la protagonista della prima puntata di ‘Casa Tarqui’, il nuovo format online sui canali social della Serie A Women, in cui le protagoniste del massimo campionato si raccontano in un faccia a faccia virtuale con la giornalista Alessia Tarquinio.

Sabatino, segnando al Milan a 40 anni e 150 giorni, è diventata la terza marcatrice più ‘anziana’ del campionato di Serie A femminile prendendo in esame le stagioni dalla 2007-08 in poi.

“E alle ragazze giovani di qui – racconta – dico che non sanno nemmeno la fortuna che hanno. ‘Vogliamo fare a scambio di età?’: vorrei tanto avere le loro opportunità. Facevo allenamento su un campo di terra, alle 8 di sera, non avevamo un massaggiatore né altro. È cambiato tutto radicalmente”. Sabatino racconta i suoi inizi in Abruzzo, l’idolo Pippo Inzaghi, il rapporto con il papà scomparso nel 2019, e tanti altri aneddoti, in un carosello tutto da vedere che si chiude... con un quiz. Buona visione!