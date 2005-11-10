Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Tommaso Maschio
La sorpresa di questo primo turno di qualificazione per il Mondiale della prossima estate in Brasile arriva dalla Polonia dove le padrone di casa ribaltano il risultato contro il Belgio e passano il turno grazie ai calci di rigore. Avanza anche la Slovenia che batte la Turchia dopo il pareggio dell'andata, mentre nelle altre sfide va tutto secondo pronostico con la Svezia che ne rifila addirittura 10 alla Lituania. Avanza anche l'Italia, che sfiderà la Finlandia che ha eliminato la Serbia con un complessivo 6-2, nonostante il pareggio interno contro la Bielorussia.
Il programma del ritorno del primo turno di qualificazione
Irlanda-Kazakistan 4-0 (andata 8-0)
Svizzera-Israele 2-0 (andata 7-3)
Serbia-Finlandia 1-3 (andata 1-3)
Austria-Kosovo 4-0 (andata 2-1)
Galles-Albania 3-0 (andata 1-0)
Slovenia-Turchia 2-0 (andata 3-3)
Ucraina-Slovacchia 1-0 (andata 3-1)
Svezia-Lituania 10-0 (andata 5-0)
Italia-Bielorussia 1-1 (andata 2-0)
Inghilterra-Grecia 5-0 (andata 3-1)
Islanda-Croazia 5-0 (andata 4-0)
Norvegia-Romania 6-0 (andata 2-0)
Scozia-Cechia 3-2 (andata 2-0)
Paesi Bassi-Ungheria 3-0 (andata 8-0)
Portogallo-Irlanda del Nord 3-1 (andata 4-0)
Polonia-Belgio 7-5 dcr (andata 0-1)
in neretto le qualificate
ACCOPPIAMENTI SECONDO TURNO PLAY-OFF
Ucraina - Inghilterra
Finlandia - Italia
Portogallo - Islanda
Galles - Norvegia
Svizzera - Austria
Scozia - Svezia
Polonia - Irlanda
Slovenia - Paesi Bassi