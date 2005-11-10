L'Italia avanza verso il Mondiale, ma con la Bielorussia delude: finisce 1-1 al Franchi

L'Italia prosegue nel suo cammino verso il Mondiale e stacca il pass per la finale dei play off contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia, ma al Franchi delude contro una Bielorussia che si risveglia nella ripresa e coglie un insperato pareggio. Il 2-0 delle Azzurre all'andata fa però pendere la bilancia a favore delle ragazze di Soncin.

Bonansea la sblocca subito

Come da previsioni, e come all'andata, è l'Italia a fare la partita con la Bielorussia che non cambia copione e si chiude a protezione delle propria porta con tutte le calciatrici che giocano praticamente dietro la linea della palla intasando gli spazi e costringendo le Azzurre a manovrare a lungo per cercare di aprire un varco. La prima occasione arriva al 7° con una girata di testa di Girelli che però sorvola la porta, un minuto dopo arriva il vantaggio: altro traversone di Caruso dalla destra e palla che arriva a Bonansea dopo un disimpegno errato dalla difesa che non si fa pregare e batte Voskobobich con una conclusione precisa mettendo in discesa match e qualificazione.

Italia a caccia del secondo gol

Al 13° la stessa numero 11 a sfiorare la doppietta con un esterno al volo su cross dalla destra, questa volta di Cantore, ma il pallone sbatte sul palo esterno. L'Italia spinge e poco dopo il quarto d'ora Boattin fa slalom fra le avversarie e si presenta davanti alla portiera della Bielorussia che si salva col corpo da una conclusione non irresistibile della terzina. Al 22° tocca invece a Cantore impegnare Voskobovich con una girata su cross di Bonansea, ma la portiera respinge d'istinto in angolo. Solo dopo la mezz'ora la Bielorussia si vede nell'area italiana, ma sul cross di Linnik la difesa libera. Resta l'Italia a fare la partita con la numero 11 che di testa sfiora la doppietta personale quasi allo scadere.

L'Italia non sfonda, la Bielorussia pareggia

Nonostante due cambi nelle fila avversarie anche la ripresa ha lo stesso copione con l'Italia che fa gioco, attacca e cerca il raddoppio con Caruso e Di Guglielmo che ci provano a distanza ravvicinata senza riuscire a trovare la via del gol. La Bielorussia verso l'ora di gioco si fa vedere pericolosamente nell'area azzurra con un traversone basso che però nessuna attaccante riesce a trasformare in un tiro in porta. Al 65° l'unica sbavatura difensiva azzurra rischia di costare caro con la neo entrata Pratasiuk che si invola in contropiede, ma davanti a Bardi calcia a lato. L'Italia sbanda e rischia ancora su una bella iniziativa della Bielorussia con l'altra subentrata Alkhovik che colpisce un palo da pochi passi. Palo che viene pareggiato da Polli sul ribaltamento dell'azione. Alla fine arriva il gol del pari con una Alkhovik entrata bene in campo che su azione d'angolo trova il diagonale giusto.