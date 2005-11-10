Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:03Calcio femminile
autore Daniel Uccellieri
17.10.2026 20:03Calcio femminile
La Ternana Women batte 1-0 la Lazio nella terza giornata di Serie A Women e conquista tre punti preziosi.
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© foto di Federico Gaetano
Dopo la vittoria del Napoli Women in casa del Sassuolo e il pareggio fra Como Women e Fiorentina, arriva il successo di misura della Ternana, che ha battuto 1-0 la Lazio
Serie A Women, 3ª giornata
Sabato 17 ottobre
Sassuolo-Napoli Women 1-4
Como Women-Fiorentina 1-1
Ternana Women-Lazio 1-0
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Juventus-Como 1907(diretta Rai Sport)
Ore 15:00 - Roma-Milan
Ore 18:00 - Inter-Parma
SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Roma 6
Inter 6
Como 1907 6
Ternana Women 6*
Como Women 4*
Fiorentina 4*
Juventus 3
Milan 3
Napoli Women 3*
Parma 1
Lazio 1*
Sassuolo 0*
* una gara in più
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