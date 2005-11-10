Se la pista che portava a Massimo Ferrero è svanita prima ancora di iniziare le trattative, con la proprietà che ha chiuso le porte all’ex di Sampdoria e Ternana, per l’acquisto della Sambenedettese restano aperte due piste. La prima porta all’ex patron della Reggina Luca Gallo, che già da qualche tempo ha avviato i contatti con la famiglia Massi; la seconda invece porta al Colombrita Group che vede come capofila un ex allenatore.

Pochesci verso l’acquisto della Sambenedettese

La cordata di imprenditori che fa capo al gruppo di cui sopra è infatti rappresentata da Sandro Pochesci, ex fra le altre di Ternana e Juve Stabia, come riferisce il Corriere Adriatico. Il gruppo, che sarebbe interessato alla ristrutturazione dello Stadio Riviera delle Palme, avrebbe sottoscritto un preliminare d’acquisto con la proprietà del club marchigiano e potrebbe chiudere entro la metà di dicembre, prima di quel 16 che è la data di scadenza per la presentazione di tutti i documenti relativi ai pagamenti di settembre e ottobre 2026.

Caparra entro il 9 dicembre

Secondo quanto riferito la cessione della Sambenedettese al Colombrita Gruop sarebbe vincolata alla presentazione di una caparra entro il 9 dicembre di entità pari alla somma necessaria a mantenere in vita la società. In caso contrario la trattativa salterebbe.