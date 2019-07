UFFICIALE: Roma femminile, arriva l'attaccante Andrine Hegerberg

Fonte: asroma.com

La Roma femminile è lieta di annunciare l’ingaggio della norvegese Andrine Hegerberg in vista della nuova stagione.

“Finalmente posso dire che ho scelto di giocare nella Roma” ha detto Andrine. “Non vedo l'ora di iniziare la stagione”.

La centrocampista classe 1993, è il quinto arrivo del mercato estivo della squadra di Betty Bavagnoli, dopo Kaja Erzen, Andressa Alves, Amalie Thestrup e Manuela Giugliano.

Andrine nelle ultime due stagioni ha difeso la maglia del Paris Saint Germain, con cui nel 2017-18 ha vinto la Coppa di Francia. In precedenza ha giocato in Inghilterra con il Birmingham City, in Svezia con il Goterborg, in Germania con il Turbine Potsdam e in Norvegia con Stabæk e Kolbotn.

Hegerberg ha collezionato 30 presenze con la maglia della Norvegia nelle varie categorie, vincendo l’argento nell’Europeo Under 19 nel 2011.

Sua sorella, Ada, stella dell'Olympique Lione, quest'anno è diventata la prima vincitrice del Pallone d'Oro Femminile.

La squadra di Betty Bavagnoli, nella prima stagione assoluta della Roma Femminile, ha concluso il campionato al quarto posto ed ha raggiunto le semifinali della Coppa Italia.